Sevgili İkizler, 2025 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta, aşk hayatında önemli bir dönemeç olabilir. Yengeç burcundaki Dolunay, senin için güven ve değer temalarını öne çıkarıyor. Bu, romantik ilişkinde kendini yeterince değerli hissedip hissetmediğini sorgulaman için bir fırsat olabilir.

Dolunayın etkisiyle, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin, duygusal anlamda seni beslemeyen bağları fark etme şansın olacak. Bu, ilişkindeki dengeleri yeniden gözden geçirme ve belki de bazı değişiklikler yapma zamanı olabilir. Yeni yılın hemen kapıda olduğu bu dönemde, belki de en iyi yeni yıl kararı, kalbini gerçekten güvende hissettiren ilişkilere yer açmak olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…