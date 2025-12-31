onedio
article/comments
Ünlü Türk Kahvesi Markasının 4 Ton 410 Kilo Kahvesine El Koyuldu: 5 Kişi Gözaltına Alındı!

Ünlü Türk Kahvesi Markasının 4 Ton 410 Kilo Kahvesine El Koyuldu: 5 Kişi Gözaltına Alındı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.12.2025 - 12:06 Son Güncelleme: 31.12.2025 - 12:31

Bursa’da sağlıksız koşullarda üretilerek, tanınmış Türk kahvesi markasıyla piyasa sürülmeye hazırlanan 4 ton 410 kilogram öğütülmüş toz kahve ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Sağlıksız koşullarda üretilerek 'ünlü kahve markası'nın adıyla piyasaya sürülecek kahvelere el koyuldu!

Sağlıksız koşullarda üretilerek ‘ünlü kahve markası’nın adıyla piyasaya sürülecek kahvelere el koyuldu!

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti (TCK 186) ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet’ suçları kapsamında operasyon düzenlendi. 

Operasyonda A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 

Şüphelilere ait depo görünümlü iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kahve üretim ve ambalaj makinesi, 1 koli ambalaj makinesi, 1 hava tankı, 1 vida hava kompresörü, 1 su arıtma cihazı, 1 baskı makinesi, 23 bin 675 adet markalı kahve, 35 kilogramlık 126 çuval halinde toplamda 4 ton 410 kilogram öğütülmüş toz kahve, 89 bin 674 adet markalı kullanıma hazır ambalaj ve etiket ele geçirildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
