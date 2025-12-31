onedio
Maaşı CEO’ları Solladı: Yıllık 11 Milyon Lira Kazanıyor! Dünyanın En Zengin Temizlik Çalışanı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 11:29

ABD’de yayımlanan kamu kayıtları, San Francisco’daki Bay Area Rapid Transport ağında görevli temizlik çalışanı Liang Zhao Zhang’ın kazancını gündemin merkezine taşıdı. 'Dünyanın en zengin temizlikçisi' şeklinde anılan Zhang’ın geliri, temel maaşın çok ötesine geçen fazla mesai ödemeleriyle oluştu. Rakamlar şaşkınlık yarattı, tartışmalar peş peşe geldi.

San Francisco’daki demir yolu ağında görev yapan Liang Zhao Zhang’ın geliri kamu kayıtlarıyla ortaya çıktı

San Francisco BART sisteminde çalışan Liang Zhao Zhang, temel olarak yıllık 45 bin sterlin maaş ve yaklaşık 11 bin 500 sterlin yan hak aldı. Asıl dikkat çeken kısım ise fazla mesai ödemeleri oldu. Şeffaflık grubu Transparent California tarafından yayımlanan belgelere göre Zhang, yalnızca fazla mesai karşılığında yılda 130 bin sterline kadar ek gelir elde etti.

Kayıtlar, 2015 yılı boyunca her gün çalışıldığını gösterdi. Tatil günleri dahi mesaiye çevrildi. Bazı dönemlerde aralıksız 18 gün boyunca günlük 17 saate varan çalışma süreleri yer aldı. 2014-2017 aralığında maaş ve yan haklar toplamı 545 bin 556 sterline ulaştı. Rakamlar, aynı kurumda görev yapan 49 çalışanın fazla mesai gelirinin temel maaşı geçtiğini de ortaya koydu.

Kazanç rakamları tepki çekti, eleştiriler ve kamera iddiaları gündeme geldi

Şeffaflık grubundan Robert Fellner, yerel kanal KTVU’ya yaptığı açıklamada temizlik çalışanları için ortaya çıkan kazancı “kabul edilemez” sözleriyle eleştirdi. Tartışmalar sürerken, KTVU tarafından yayımlanan araştırma görüntüleri farklı iddiaları gündeme taşıdı. İddialara göre Zhang, vardiya sırasında uzun süreler boyunca ekipman dolabı benzeri alanlarda kaldı.

Paylaşılan görüntülerde, aynı gün içinde 54 ve 90 dakikalık aralıklarla kapalı alana girildiği, başka günlerde ise öğleden sonra 90 dakika ve akşam saatlerinde 78 dakika kapı arkasında kalındığı ileri sürüldü. Eleştirmenler, kayıt altına alınan fazla mesai süresinin fiili çalışmayla örtüşmediğini savundu.

BART yönetimi iddialara karşı çıktı, fazla mesai savunuldu

BART cephesinden gelen açıklamalar, iddiaların doğrulanmadığı yönünde oldu. Kurum sözcüsü, temizlik çalışanlarının kapalı alanlarda temizlik, ekipman onarımı ya da mola gerçekleştirebildiğini, mola sürelerinin takip edilmediğini aktardı. Yönetim, fazla mesaiye gönüllü katılımın düşük kaldığını vurguladı.

BART Ulaştırma İşleri Başkanı Roy Aguilera, Zhang’ın savunmasını üstlendi. Aguilera, fazla mesai taleplerine sürekli olumlu yanıt verildiğini, görevlerin tamamlandığını ve yapılan çalışmanın arkasında durulduğunu belirtti. Temizlik ekiplerinin çoğu zaman idrar, dışkı ve şırınga gibi riskli atıklarla uğraştığını, görev tanımının zorluğunu da hatırlattı.

