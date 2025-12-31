Maaşı CEO’ları Solladı: Yıllık 11 Milyon Lira Kazanıyor! Dünyanın En Zengin Temizlik Çalışanı
ABD’de yayımlanan kamu kayıtları, San Francisco’daki Bay Area Rapid Transport ağında görevli temizlik çalışanı Liang Zhao Zhang’ın kazancını gündemin merkezine taşıdı. 'Dünyanın en zengin temizlikçisi' şeklinde anılan Zhang’ın geliri, temel maaşın çok ötesine geçen fazla mesai ödemeleriyle oluştu. Rakamlar şaşkınlık yarattı, tartışmalar peş peşe geldi.
San Francisco’daki demir yolu ağında görev yapan Liang Zhao Zhang’ın geliri kamu kayıtlarıyla ortaya çıktı
Kazanç rakamları tepki çekti, eleştiriler ve kamera iddiaları gündeme geldi
BART yönetimi iddialara karşı çıktı, fazla mesai savunuldu
