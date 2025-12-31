Maaşı CEO’ları Solladı: Yıllık 11 Milyon Lira Kazanıyor! Dünyanın En Zengin Temizlik Çalışanı

San Francisco BART sisteminde çalışan Liang Zhao Zhang, temel olarak yıllık 45 bin sterlin maaş ve yaklaşık 11 bin 500 sterlin yan hak aldı. Asıl dikkat çeken kısım ise fazla mesai ödemeleri oldu. Şeffaflık grubu Transparent California tarafından yayımlanan belgelere göre Zhang, yalnızca fazla mesai karşılığında yılda 130 bin sterline kadar ek gelir elde etti.

Kayıtlar, 2015 yılı boyunca her gün çalışıldığını gösterdi. Tatil günleri dahi mesaiye çevrildi. Bazı dönemlerde aralıksız 18 gün boyunca günlük 17 saate varan çalışma süreleri yer aldı. 2014-2017 aralığında maaş ve yan haklar toplamı 545 bin 556 sterline ulaştı. Rakamlar, aynı kurumda görev yapan 49 çalışanın fazla mesai gelirinin temel maaşı geçtiğini de ortaya koydu.