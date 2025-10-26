Sevgili İkizler, Pazartesi sendromunu bir kenara bırak ve bu yeni haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya hazır ol. Ay'ın Oğlak burcundaki konumu, zihnini hızlandırıyor ve yaratıcılığının sınırlarını zorlamanı sağlıyor. İş hayatında bir süredir beklediğin o terfi ya da iş değişikliğini aklından çıkarma; bugün, bu konuyu yeniden gündeme getirmek için mükemmel bir gün.

Bir sunum, bir toplantı, bir iş görüşmesi veya bir dijital proje... İşte tüm bu etkinlikler, bugün senin yıldızının parladığı bir gün olacak. İletişim becerilerin bugün zirvede olacak ve etrafındakilerin dikkatini çeken şey ise ne söylediğinden çok nasıl söylediğin olacak. Herkesin hayranlıkla izlediği bu performansın, bugün atacağın yaratıcı adımlar sayesinde hem iş hayatında hem de prestij anlamında seni bir adım öne çıkaracak. Belli ki bu Pazartesi, senin günün! Kendine güven, yaratıcılığını konuştur ve başarının tadını çıkar. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…