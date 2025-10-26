Sevgili İkizler, bu Pazartesi gününe enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak olan Ay'ın Oğlak burcundaki konumu, zihninin hızla çalışmasına ve yaratıcılığının sınırlarını zorlamana sebep oluyor. İş hayatında bir süredir beklettiğin bir terfi ya da iş değişikliği varsa, bugün onu yeniden gündeme getirmenin tam zamanı.

Bir sunum, bir toplantı, bir iş görüşmesi veya bir dijital proje sayesinde, tüm gözlerin üzerinde olacağı bir gün seni bekliyor. İletişim becerilerin bugün zirvede olacak ve etrafındakilerin dikkatini çeken şey ise ne söylediğinden çok nasıl söylediğin olacak. Herkesin hayranlıkla izlediği bu performansın, bugün atacağın yaratıcı adımlar sayesinde hem iş hayatında hem de prestij anlamında seni bir adım öne çıkaracak.

Romantik hayatında ise kalbini çarptıracak sürpriz gelişmeler kapıda. Sosyal medya üzerinden başlayan bir sohbetin hızla romantik bir boyuta evrilebileceği bir gün seni bekliyor. Yeni bir kişiyle tanışabilirsin. Ancak daha da önemlisi bu tanışıklık küçük bir yanlış anlaşılma sonucunda heyecan verici bir entrikaya dönüşebilir. Şimdi iyi düşün, bu konuşmada herkes dürüst mü ya da kelimeler gerçeke anlamları ile mi kullanılıyor? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…