Sevgili İkizler, bugün zihinsel enerjin ve iletişim kabiliyetin Venüs ve Jüpiter'in etkisi altında adeta kalıplara sığmıyor. Fikirlerinle çevrene umut ışığı saçıyorsun adeta. Ancak dikkatli ol, gereksiz sözlerle vaatlere kapılmaman gereken bir dönemdesin. Özellikle de iş yerindeyken konuşmalar, sunumlar ve kısa süreli projeler senin için ön plana çıkıyor. Enerjini doğru bir şekilde odaklarsan, dikkatleri üzerine toplayan kişi sen olabilirsin.

Kariyer yolculuğunda, network ağını genişletmek için harika bir gün. Yeni bağlantılar, cazip fırsatların kapısını aralayabilir. Ancak daha önce de uyardığımız gibi herkesin niyetini hemen kabul etmek yerine biraz daha dikkatli olmanda ve vaatleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirmende fayda var. Yazılı anlaşmalar ve detaylar üzerinde durmanı öneriyoruz; coşkulu anlarında hemen imza atmak yerine biraz daha bekle deriz.

Sıra geldi aşka! Bugün zekan ve esprili tavrınla çekiciliğin ön plana çıkıyor. Meraklı hallerinle karşı tarafın ilgisini canlı tutmayı da başaracağına şüphe yok. Kısacası gözüne kestirdiğin kişiyi tavlaman bir hayli kolay olacak. Tabii Venüs'ten güç alıyorsun... Yine de dikkatli ol, zira bu öz güvenle 'Ava giderken avlanabilirsin.' Aşka kapıldığında rüzgarını anlayamayacağın kadar derinden hissedersen kalbini korumak için sabırlı ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…