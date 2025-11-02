Sevgili İkizler, bugün senin günün olacak gibi görünüyor. Zekan ve esprili tavrınla her zamankinden daha çekici ve karşı konulmaz bir hale geliyorsun. Meraklı ve keşfetmeye açık tavrınla karşı tarafın ilgisini başarıyla canlı tutuyorsun. Gözünü diktiğin kişiye ulaşman ise bugün bir hayli kolay görünüyor. Tabii ki bu konuda Venüs'ün sana verdiği güç de cabası...

Ancak unutma ki her zaman olduğu gibi bugün de dikkatli olman gerekiyor. Çünkü bu öz güvenini kullanarak 'Ava giderken avlanabilirsin.' Yani, aşkın büyüsüne kapılıp kendini kaybedebilirsin. Aşk rüzgarını derinden hissettiğinde, kalbini korumak için sabırlı olman gerekebilir; bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…