Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün iki büyülü gezegeni Merkür ve Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık kombinasyonu, aşk hayatına adeta bir tutku fırtınası getiriyor. Bu fırtınada, gönül rüzgarlarının estiği yerlerde, şehvetin yoğun bir atmosferi hakim olacak gibi görünüyor.

Uzun süredir derinlerde saklanmış, belki de senin bile farkında olmadığın duyguların bugün su yüzüne çıkabilir. Bu, belki de yasak bir yakınlaşma şeklinde kendini gösterebilir. Belki de eski bir sevgilinden beklenmedik bir mesaj alabilirsin. Ya da belki de bastırılmış arzuların kabararak, seni bilmediğin sınırları aşmaya itebilir. Tabii şimdi kalbin hızla atıyor olabilir, belki de biraz korkuyor, belki de heyecanlanıyorsun... Ancak unutma ki aklın hâlâ oyunda ve senin için en iyi olanı yapabilecek güçte. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…