Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür ile Plüton arasında bir altmışlık var ve bu durum, aşk hayatında bazı sıra dışı enerjilere yol açıyor. Bu gizemli çekim, belki de uzun zamandır aklını kurcalayan birisi tarafından başlatılabilir. Bir anda, beklenmedik bir yakınlık hissi seni sarabilir ve bu durum, kalbinin ritmini hızlandırabilir.

Ayrıca, geçmişten bir ilişkinin seni geri çekmeye çalıştığını hissedebilirsin. Ancak bu kez, geçmişin hatalarından dersler çıkararak daha bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde bu duruma yaklaşıyorsun. Geçmişin ve geleceğin bir çatışma noktasında buluştuğunu hissedebilirsin ve bu durum, seni biraz huzursuz edebilir. Ancak unutma, bu noktada tutkuların güçlü ve kalbin hızlı atıyor. Bu durum, senin doğru kararları verebileceğini ve doğru olanı yapabileceğini gösteriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…