31 Ekim Cuma Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

31 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

30.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür ile güçlü Plüton'un oluşturduğu altmışlık, enerjini tavan yaptırıyor. Bu enerji dalgası karşısında ne yapacağını bilemez bir haldeysen, sakın ola ki bu enerjiyi bastırmaya çalışma. Aksine, bu enerjiyi hareketle dengelemek senin için en doğru seçenek olacaktır. Spor salonuna gidip ter dökmek, ritim tutturup dans etmek ya da hızlı adımlarla parkta yürüyüş yapmak, bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanı sağlar.

Ancak unutma ki, bu enerji dalgası sindirim sistemini biraz hassaslaştırabilir. Yemeklerini yavaş yavaş, keyifle çiğnemek, bu dönemde sana büyük bir rahatlama sağlar. Ayrıca, hızlı yemek yemenin neden olduğu rahatsızlıklardan da bu sayede kurtulmuş olursun. Günün sonunda ise, sıcak bir duş almayı ihmal etme. Sıcak suyun bedenindeki kasları gevşetme etkisi, gün boyu birikmiş olan bedensel öfkeni çözümleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

