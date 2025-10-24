Sevgili Koç, bugün romantik ilişkilerde iletişim kanallarının son derece açık olduğunu hissedeceksin. Eğer aşk hayatında biraz soğuk rüzgarlar esiyorsa, bugün tam da bu durumu düzeltmek için mükemmel bir gün. İçten, samimi ve duygularını yansıtan bir konuşma yapmayı düşün. Bu konuşma, kalbindeki huzuru ve mutluluğu yeniden canlandıracak, ilişkini daha da güçlendirecek.

Eğer henüz bekarsan veya bir flörtün varsa, bugün yazışmaların daha samimi bir hâl alabilir. Belki de bu samimiyet, dostluğun aşka dönüşmesine yardımcı olabilir. Unutma, bugün Merkür ile Jüpiter arasında oluşan üçgen, dostluğun aşka dönüşme enerjisini oldukça yükseltiyor. Bu enerjiyi kullan, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiye adım atma fırsatı bugün karşına çıkacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…