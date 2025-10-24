Sevgili Koç, bugün özellikle senin için parlak bir gün olacak! Çünkü Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen, zihnini aydınlatıyor. Hafta sonu başlamasına rağmen, kariyer planların hâlâ gündeminin en üst sırasında yer alıyor. Bir arkadaşınla yaptığın keyifli bir sohbet ya da bir sosyal etkinlik, beklenmedik bir iş fırsatına dönüşebilir. Kendi vizyonunu paylaşmaktan çekinme. Zira, insanlar senin fikirlerini ve düşüncelerini dinlemekten büyük keyif alacak. Uzak mesafelere bağlantılı işler, eğitimle ilgili konular veya dijital projelerden olumlu haberler alman muhtemel.

Kariyer maceranın yanında, bugün sosyal çevreni genişletmek için de iyi bir gün. Yeni biriyle tanışabilir, fikir alışverişlerinden yeni ilhamlar alabilirsin. Bu arada, gökyüzündeki destekleyici ve canlı enerji sayesinde, mantıklı riskler almak sana kazanç sağlayabilir. Söz konusu ilişki ve para yönetimi olduğunda kendine güven, çünkü evren seni ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Gelelim aşka! Bugün romantik ilişkilerde iletişim kanalların son derece açık. Eğer ilişkinde bir soğukluk hissediyorsan, bugün içten bir konuşma ile her şeyi düzeltebilirsin. Yürekten konuş, kalpten gelen huzuru ve mutluluğu da beraberinde getirecektir. Öte yandan eğer bekarsan, flörtünle yazışmaların giderek daha samimi bir hâl alabilir. Hatta Merkür ile Jüpiter üçgeni sayesinde, dostluğun aşka dönüşme enerjisi de oldukça yüksek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…