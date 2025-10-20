Sevgili Koç, bugün hayatın değişebilir! Terazi burcunda gerçekleşen Yeni Ay, uzun süredir belirli bir düzlemde seyreden iş hayatında dönüşümün habercisi olacak. Belki de bir proje ortaklığı ya da iş birliği teklifi ile karşılaşabilirsin. Ancak bu sefer, senin sesin daha net, daha belirgin duyulacak. Kendi çıkarlarını düşünmek yerine, 'biz' diyebilmenin ve ortak çıkarları gözetmenin kariyerinde ne denli büyük bir fark yaratabileceğini göreceksin.

Bu Yeni Ay, sana diplomasi kullanmanın ve yumuşak bir stratejiyle ilerlemenin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Sert çıkışlar yerine, sakin ve düşünerek atılan adımların, kapıları adeta sessizce açtığını fark edeceksin. Şimdi emeklerinin karşılığını alma zamanı. Kendi düzenini kurup işleri kontrol altında tutmak ise sana güç ve başarı da getirecektir.

Biraz da aşktan söz edelim! Bugün Terazi burcunda meydana gelen Yeni Ay, adeta kalbini yumuşatıyor. Son haftalarda fazla bağımsız davrandıysan, şimdi sevmenin zarafetini yeniden hatırlama vakti. Kendine 'Haklı olmak mı, mutlu olmak mı?' diye bir sor. Bu sayede aşktan ne istediğini de bulacaksın. Tabii eğer bekarsan, zıt enerjilerin kimyası ateşleniyor... Hadi, kalp çarpıntıları yaşamanı sağlayacak bu yabancıya hayatında yer aç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…