Sevgili Koç, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik var gibi görünüyor. Spontane bir enerji, kalbinin ritmini hızlandırmaya aday. Belki bir anda gelen bir mesaj, belki de beklenmedik bir buluşma teklifi ile aşkın sürprizli yüzüyle karşılaşabilirsin. Bekarsan ve kalbinde aşka dair bir boşluk varsa, bu enerjiyi yakalamak için mükemmel bir gün olabilir. Haftanın tam ortasında, romantizmin tatlı rüzgarları seni sarabilir.

Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinden gelecek bir mesaj ya da aniden planlanan bir buluşma, ilişkinize taze bir nefes getirebilir. Aşk hayatında sürprizlerle dolu bir dönemin kapısını aralayabilirsin. Belki de bir çiçek, belki de birlikte geçireceğiniz romantik bir akşam yemeği... Kim bilir? Aşk, beklenmedik anlarda en güzel haliyle karşımıza çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…