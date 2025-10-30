onedio
31 Ekim Cuma İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

31 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, zihninle bedenin arasındaki o hızlı dans bugün biraz zor olabilir. Yönetici gezegenin Merkür'ün enerjisiyle, zihinsel aktivitelerin yoğunlaştığı bu dönemde, baş ağrılarına davetiye çıkarabilirsin. O parlak zekanı biraz dinlendirmenin tam zamanı! Bugün, ekranların mavi ışığından biraz uzaklaşmayı düşün. Belki bir kitap okumak ya da belki de sadece pencereden dışarıyı izlerken zihnini arındırmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir.

Miden de bugünlerde biraz hassas olabilir. Duygularını içine atmak yerine, onları dışa vurman seni rahatlatabilir. Belki bir arkadaşınla sohbet et, belki de günlük tut. Kendini ifade etmenin birçok yolu var ve emin ol, bu senin mide hassasiyetini de hafifletecektir. Her ne olursa olsun, kendine iyi bak ve bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
