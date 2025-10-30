Sevgili İkizler, gökyüzü bugün senin için oldukça hareketli ve önemli bir günün kapılarını aralıyor gibi görünüyor. Gökyüzünün hızlı habercisi Merkür ile dönüşümün ve gücün gezegeni Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık kombinasyon, finansal konularda stratejik düşünme yeteneğini adeta bir füze gibi yükseltiyor. Borçlarını ödeme, yeni bir kredi çekme veya ortaklaşa bir işe girip gelir elde etme gibi konular üzerinde kafa yoruyorsan, bugün bu konulardaki içgüdülerinin adeta bir kartal gibi keskin olduğunu hissedeceksin. Bu, belki de kârlı bir hamle yapmak için en mükemmel zaman olabilir.

Kariyer hayatında ise gizli kahramanların öne çıktığı bir dönemdesin. Belki de birinin senin adına konuştuğunu veya perde arkasında senin için engelleri aştığını öğrenebilirsin. Görünen o ki fikirlerinin derinliği ve sözlerinin etkileyiciliği sayesinde, insanlar senin vizyonuna adeta bir kaptan gibi güveniyor. Şimdi bu güven ile güçlenme ve yeni bir düzen inşa etme vakti. Bu süreçte güçlü bir kaptan gibi dümeni sıkıca tutman ve vizyonunu net bir şekilde belirlemen gerekiyor. Unutma, senin gemin senin kurallarınla yürür! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…