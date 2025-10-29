Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimelerin yerini uzun ve anlamlı bakışların alacağı bir gün olabilir. Bazen kelimelerin ifade edemediği duyguları, bir bakışın derinliklerinde bulabilirsin. Ancak unutma, sessizliğin bazen yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Bu yüzden duygularını ifade etme konusunda dikkatli olmalısın.

Doğru zamanı beklemek, duygularını daha net ve anlamlı bir şekilde ifade etmeni sağlayabilir. Bugün, duyguların daha da derinleşecek ve belki de hiç olmadığı kadar yoğun hissedeceksin. Ancak biliyoruz ki, İkizler burcu olarak özgürlüğüne düşkünsün. Belki de artık aşk ve özgürlüğü bir arada dengede tutma vaktin geldi. İşte yapman gereken; hem aşkı yaşamak hem de özgürlüğünü korumak... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…