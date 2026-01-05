onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türk Sanat Müziği ile Coşan Tavuklar: Verimlilik Yüzde 6 Oranında Arttı

Türk Sanat Müziği ile Coşan Tavuklar: Verimlilik Yüzde 6 Oranında Arttı

Kayseri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 17:19

Kayseri’de tavuk çiftliği bulunan Halim Yahya Çakmak, veteriner danışman olan Ali Çolak’ın tavsiyesi üzerine tavuklarına Türk sanat müziği dinletmeye başladı. Türk sanat müziği dinleyen tavuklarda yaklaşık yüzde 6 verimlilik artışı olduğunu söyleyen Çakmak, “Bu formülün denenmiş ve ispatlanmış olduğunu söyledi. Ben de denemeye karar verdim. Yumurta sayısında ve kalitesinde artış oldu. Şekilleri daha düzgün oldu” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memurluktan istifa edip çiftlik kuran Halim Yahya Çakmak, tavuklarına dinlettiği müzik ile verim artışı yaşadı.

Memurluktan istifa edip çiftlik kuran Halim Yahya Çakmak, tavuklarına dinlettiği müzik ile verim artışı yaşadı.

Kentte yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Halim Yahya Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri İl Müdürlüğü’nde kamu personeli olarak görev yaptı. 13 yıl boyunca devlet memuru olarak görev yapan Çakmak, koronavirüs pandemisinde şehir hayatını bırakarak doğal yaşama dönmeye karar verdi. 2023 yılına kadar bakım personeli olarak görev yaptığı kurumdan istifa eden Halim Yahya Çakmak, Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi’nde 10 dönüm alanda çiftçilik yapmaya karar verdi. 

Yaklaşık 400 tavukla hobi tavukçuluğu yapmaya başlayan Çakmak, kentteki bir yumurta fabrikasına danışmanlık yapan veteriner hekim Ali Çolak’ın tavsiyesi ile tavuklarına Türk sanat müziği dinletmeye karar verdi. Halim Yahya Çakmak, tavuklara dinlettiği müzik ile yumurtalarında yüzde 4-6 arasında verim artışı elde etti.

“Türk sanat müziğinin tınısı tavuklara çok iyi geliyor.”

“Türk sanat müziğinin tınısı tavuklara çok iyi geliyor.”

Yaşadığı süreci anlatan Çakmak, “Birkaç sene öncesine kadar kamu personeliydim. İstifa edip köy yaşamına dönmeye karar verdik. Bahçe kurup tavuk ve yumurta yetiştiriciliğine başladık. 400’e yakın tavuğumuz var. Bu işlere çok yabancıydık. İlk başladığımızda büyük bir yumurta firmasında görev yapan veteriner hocamız bize ziyarete geldi. İlk söylediğinde şaka yapıyor sandım. Daha sonra bu formülün denenmiş ve ispatlanmış olduğunu söyledi. Ben de denemeye karar verdim. Özellikle Türk sanat müziğinin tınısının tavuklara çok iyi geldiğini söylemişlerdi. Müzik dinlemeye başladım. O günden sonra yumurta sayısında ve kalitesinde artış oldu. Şekilleri daha düzgün oldu. Yüzde 4-6 arasında bir artış oldu” diye konuştu.

Veteriner hekim Ali Çolak ise, “Kanatlı hayvancılık sektöründe 8 yıl faaliyet gösterdim. Kanatlılar veya hayvanlar üzerinde müziğin olumlu etkilerinin olduğu üzerine çalışmalar yaptık. Metal ve rock müziğinin ani çıkışları olan müziklerde stresi artırdığı, ama Türk sanat müziğinin rahatlama sağladığını ve stresini azalttığını gördük. Tavuklar için de dışarıdaki olumsuz ses etkilerini azalttığını belirledik. Çünkü içeride müzik çaldığı için dışarıdan gelen yağmur, gök gürültüsü ve benzeri seslere hayvan korku ile yaklaşmadı. Türk sanat müziğinin çok olumlu yönde etkilerini gördük” dedi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın