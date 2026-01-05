Türk Sanat Müziği ile Coşan Tavuklar: Verimlilik Yüzde 6 Oranında Arttı
Kayseri’de tavuk çiftliği bulunan Halim Yahya Çakmak, veteriner danışman olan Ali Çolak’ın tavsiyesi üzerine tavuklarına Türk sanat müziği dinletmeye başladı. Türk sanat müziği dinleyen tavuklarda yaklaşık yüzde 6 verimlilik artışı olduğunu söyleyen Çakmak, “Bu formülün denenmiş ve ispatlanmış olduğunu söyledi. Ben de denemeye karar verdim. Yumurta sayısında ve kalitesinde artış oldu. Şekilleri daha düzgün oldu” ifadelerini kullandı.
Memurluktan istifa edip çiftlik kuran Halim Yahya Çakmak, tavuklarına dinlettiği müzik ile verim artışı yaşadı.
“Türk sanat müziğinin tınısı tavuklara çok iyi geliyor.”
