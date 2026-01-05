Türk Sanat Müziği ile Coşan Tavuklar: Verimlilik Yüzde 6 Oranında Arttı

Kentte yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Halim Yahya Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri İl Müdürlüğü’nde kamu personeli olarak görev yaptı. 13 yıl boyunca devlet memuru olarak görev yapan Çakmak, koronavirüs pandemisinde şehir hayatını bırakarak doğal yaşama dönmeye karar verdi. 2023 yılına kadar bakım personeli olarak görev yaptığı kurumdan istifa eden Halim Yahya Çakmak, Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi’nde 10 dönüm alanda çiftçilik yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 400 tavukla hobi tavukçuluğu yapmaya başlayan Çakmak, kentteki bir yumurta fabrikasına danışmanlık yapan veteriner hekim Ali Çolak’ın tavsiyesi ile tavuklarına Türk sanat müziği dinletmeye karar verdi. Halim Yahya Çakmak, tavuklara dinlettiği müzik ile yumurtalarında yüzde 4-6 arasında verim artışı elde etti.