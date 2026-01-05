onedio
As Bayrakları As: Çanakkale'nin Seddülbahir Kalesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne Aday Gösterildi

Ömer Faruk Kino
05.01.2026 - 17:13

Çanakkale Boğazı’nın girişinde, tarihin en çetin savunmalarına tanıklık eden ve 'Denizin Seddi' anlamına gelen Seddülbahir Kalesi, bugün sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda uluslararası bir kültür elçisi olarak yükseliyor. 1915 Çanakkale Savaşları’nda ilk şehitlerin verildiği ve itilaf devletleri tarafından ilk bombalanan nokta olan bu 'Gazi Kale', titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adayları arasında yerini aldı.

17. yüzyılda IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi, Türk mimarlık tarihinde bir kadının baniliğinde (yaptırıcılığında) yükselen ilk askeri yapı olma özelliğini taşır.

Venedik saldırılarına karşı boğaz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 22 bin metrekarelik bir alana kurulan kale, topografik yapıya uygun asimetrik planı ve beş görkemli burcuyla yüzyıllarca boğazın muhafızlığını üstlenmiştir. Hem bir savunma hattı hem de bir hanımefendinin imzasını taşıyan bu tarihi mekan, restorasyon sonrasında modern bir müze konseptine kavuşarak geçmişin zarafetini geleceğin vizyonuyla birleştiriyor.

Çanakkale Savaşları sırasında "yedi düvel"e karşı koyarken ağır top atışlarıyla adeta gazi olan kale, bir asır boyunca doğa şartları ve savaşın izleriyle harap halde kalmıştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon ve çevre düzenleme süreci, 2023 yılında tamamlanarak kapılarını tüm dünyaya açtı.

Bugün ziyaretçiler, kalede sadece taş duvarları değil, aynı zamanda savaşın insan yüzünü de görüyor. Kazılar sırasında bulunan Osmanlı asker künyeleri, Fransız cep saatleri, Avustralya üniforma düğmeleri ve Senegal askerlerine ait palalar gibi objeler, savaşın küresel ölçeğini ve trajedisini somutlaştırıyor. 1915 ruhunun solunduğu bu atmosferde, ilk şehitlerin huzurunda geçmişle kurulan bağ, kaleyi sıradan bir sergi alanından çıkarıp yaşayan bir belleğe dönüştürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen çalışmalar, kaleyi uluslararası otoriterlerin dikkatine sundu.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in belirttiği üzere, Haziran ayında İspanya’da düzenlenecek törenle sonuçlanacak yarışmada Seddülbahir Kalesi, Avrupa’nın en iyi müzesi olma yolunda oldukça iddialı.

Tarihi dokuyu korurken modern bir müzecilik anlayışıyla tasarlanan bu eşsiz yapı, Gelibolu Yarımadası’nı dünyanın en büyük açık hava müzesi yapma hedefinin en önemli halkasıdır. Eğer hedef gerçekleşirse, Seddülbahir Kalesi’nin 'Gazi' unvanının yanına 'Avrupa’nın En İyisi' nişanı da eklenecek ve bu ödül sadece Çanakkale’nin değil, tüm Türkiye’nin yüz akı olacaktır.

