As Bayrakları As: Çanakkale'nin Seddülbahir Kalesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne Aday Gösterildi

Çanakkale Boğazı’nın girişinde, tarihin en çetin savunmalarına tanıklık eden ve 'Denizin Seddi' anlamına gelen Seddülbahir Kalesi, bugün sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda uluslararası bir kültür elçisi olarak yükseliyor. 1915 Çanakkale Savaşları’nda ilk şehitlerin verildiği ve itilaf devletleri tarafından ilk bombalanan nokta olan bu 'Gazi Kale', titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adayları arasında yerini aldı.

Detaylar 👇