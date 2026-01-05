As Bayrakları As: Çanakkale'nin Seddülbahir Kalesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne Aday Gösterildi
Çanakkale Boğazı’nın girişinde, tarihin en çetin savunmalarına tanıklık eden ve 'Denizin Seddi' anlamına gelen Seddülbahir Kalesi, bugün sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda uluslararası bir kültür elçisi olarak yükseliyor. 1915 Çanakkale Savaşları’nda ilk şehitlerin verildiği ve itilaf devletleri tarafından ilk bombalanan nokta olan bu 'Gazi Kale', titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adayları arasında yerini aldı.
17. yüzyılda IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi, Türk mimarlık tarihinde bir kadının baniliğinde (yaptırıcılığında) yükselen ilk askeri yapı olma özelliğini taşır.
Çanakkale Savaşları sırasında "yedi düvel"e karşı koyarken ağır top atışlarıyla adeta gazi olan kale, bir asır boyunca doğa şartları ve savaşın izleriyle harap halde kalmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen çalışmalar, kaleyi uluslararası otoriterlerin dikkatine sundu.
