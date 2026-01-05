onedio
Maduro'nun Mahkemeye Götürüldüğü Görüntülerdeki O Detay Dikkat Çekti

Maduro'nun Mahkemeye Götürüldüğü Görüntülerdeki O Detay Dikkat Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.01.2026 - 17:07

Kendi makamından kaçırılarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores yargılanmak üzere New York'a götürüldü. Maduro helikopterle indirildikten sonra DEA ajanları tarafından mahkeme salonuna götürüldü. Devrik liderin mahkemeye götürülürken çekilen görüntülerindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Maduro'nun yürürken sekerek yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın gözü bu akşam New York'ta olacak.



63 yaşındaki Maduro ve 69 yaşındaki eşi Cilia Flores, Manhattan federal mahkemesinde Türkiye saati ile 20.00'da hakim karşısına çıkacak. Maduro, narko-terörizm, makinali tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma gibi suçlarla yargılanıyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
