Maduro'nun Mahkemeye Götürüldüğü Görüntülerdeki O Detay Dikkat Çekti
Kendi makamından kaçırılarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores yargılanmak üzere New York'a götürüldü. Maduro helikopterle indirildikten sonra DEA ajanları tarafından mahkeme salonuna götürüldü. Devrik liderin mahkemeye götürülürken çekilen görüntülerindeki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maduro'nun yürürken sekerek yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın gözü bu akşam New York'ta olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın