Sevgili İkizler, bugün hayatını biraz karıştıracak olan yönetici gezegenin Merkür'ün geriye hareketinden etkilenebilirsin. İş hayatında belki de hiç beklemediğin sınavlarla yüzleşeceksin. Toplantılarının ertelenmesi, dosyalarının birbirine karışması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ama hey, panik yapma! Bu karmaşadan doğan durum aslında işlerini daha verimli bir şekilde yönetmen için bir fırsat olabilir.

Bir süredir üzerinde düşündüğün, belki de bir köşeye attığın bir proje veya fikir yeniden hayat bulabilir. Bu noktada ekip içinde beklenmedik bir destek de alabilirsin ve işler senin için bir hayli destekleyici bir şekilde ilerleyebilir. Tabii tüm bunlar için retroya kulak vermeli, 'söz' değil, 'kanıt' koşur unutmamalısın. Yani bir an önce başarılı olmanı sağlayacak o adımı atmalısın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise karmaşık ama bir o kadar da heyecan verici bir dönem seni bekliyor. Daha önce hayalini kurduğun kişi yanı başında olabilir... Platonik aşkların gerçeğe dönüşebileceği bu süreçte sana uzanan el duygularını altüst edebilir. Her ne kadar ona olan ilgin fazla olsa da sadece duygusal değil, bilinçli de bir karar vermelisin; bunu sakın unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…