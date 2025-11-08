Sevgili İkizler, bugün seni biraz zorlayacak olan yönetici gezegenin Merkür'ün geriye hareketinin etkisi altında olabilirsin. İş hayatında belki de en son beklediğin zorluklarla karşı karşıya kalabilirsin. Planladığın toplantıların son dakika ertelenmesi, birbirine karışan dosyaların düzenini sağlamak gibi durumlarla boğuşabilirsin. Ancak dur bir dakika, panik yapma! Bu karmaşa aslında işlerini daha verimli bir şekilde yönetmen için bir fırsat olabilir.

Bir süredir kafanın bir köşesinde yer edinen, belki de bir kenara koyduğun bir proje ya da fikir yeniden canlanabilir. Bu süreçte, belki de hiç beklemediğin bir kişiden destek alabilirsin ve işler senin için beklenmedik bir şekilde olumlu yönde ilerleyebilir. Tabii tüm bunlar için Merkür'ün geri hareketine kulak vermen gerekiyor. Unutma, 'söz' değil, 'kanıt' koşar. Yani, başarılı olmanı sağlayacak olan o adımı bir an önce atmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…