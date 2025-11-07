Sevgili İkizler, gökyüzünün en büyük ve en etkileyici gezegeni olan Jüpiter, Ay ile romantik bir vals başlatıyor bugün. Bu iki gök cisminin bir araya gelmesi, maddi kaynaklarının genişlemesi için adeta bir enerji fırtınası yaratıyor. Beklenmedik bir mirasın kapını çalması, belki de çoktan unuttuğun bir sigorta poliçesinin yeniden karşına çıkması ya da geçmişe dair bir alacağının bugün yeniden gündemine oturması söz konusu olabilir. aynı zamanda, belki de uzun zamandır beklediğin, ortaklaşa kazançlarınla ilgili bir haber bugün kulaklarına gelebilir.

Ancak, bu enerji dalgası sadece maddi konularla sınırlı kalmıyor. İş hayatında da birtakım köklü değişimlerin kapıda olduğunu belirtmek istiyoruz. Bugün, iş yerindeki rolünde bir değişiklikle karşılaşabilirsin ya da yeni bir gelir modeli ile tanışabilirsin. Belki yeni bir müşteri ile anlaşma imzalayabilir, belki de uzun süredir beklediğin bir ödemenin nihayet hesabına yatması ile ortaklıkta payını artırabilirsin. Bugün cömertlik yapma dürtün de biraz fazla olabilir, dikkatli ol! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…