Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter'in, Ay ile hoş bir dansa başladığını müjdeliyoruz. Bu kavuşum, maddi kaynaklarının genişlemesini sağlayacak bir enerji yaratıyor. Beklenmedik bir miras, unutulmuş bir sigorta poliçesi veya geçmişte kalan bir alacak, bugün yeniden gündemine gelebilir. Bu enerji aynı zamanda, ortaklaşa kazançlarla ilgili duymayı beklediğin haberleri de kulağına getirebilir.

Tam da bu noktada iş hayatında birtakım köklü değişimler söz konusu olabilir. Mesela bugün, iş yerindeki rolünde bir değişiklik veya yeni bir gelir modeli ile karşılaşabilirsin. Belki yeni bir müşteri ile anlaşma imzalayabilir, belki de uzun süredir beklediğin bir ödeme nihayet hesabına yatması ile ortaklıkta payını artırabilirsin. Ancak, bugün cömertlik yapma dürtün de biraz fazla olabilir. Bu yüzden harcamalarına dikkat etmende fayda var.

Gelelim aşka! Aşk hayatında bugün tutkular beklemediğin kadar yüksek seviyede olacak. Arzularla kapılmak bir harika ama bu kez de dengede kalmak biraz zor olabilir. Zira, partnerinle arandaki güç savaşı, bir anda tatlı bir çekişmeye dönüşebilir. Bir 'ben daha iyi bilirim' yarışına bile girseniz. Aman dikkat bu süreçte aşkın sıcaklığı birbirinizi unutmanızı engellese de bir hayli yıpratabilirsiniz ilişkinizi. Belki de bunun yerine tutkularını kontrol etmeye odaklanmalısındır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…