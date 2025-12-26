Senin Aşkın Hangi Tatlı Gibi?

Senin aşkın kolay lokma değil. Kat kat duyguların, derin bağların var. Sevmek senin için yüzeysel bir şey değil; emek, sabır ve sahiplenme içeriyor. Bir ilişkiye girdiğinde her katmanını doldurmak istiyorsun: güven, sadakat, ilgi, gelecek planları… Dışarıdan güçlü ve sağlam görünüyorsun ama iç dünyanda hassasiyet de barındırıyorsun. Kırıldığında kolay toparlanmıyorsun çünkü sen yarım sevmiyorsun. Bu yüzden aşk senin için değerli ve ciddi bir mesele.