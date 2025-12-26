Senin Aşkın Hangi Tatlı Gibi?
Aşk herkes için aynı tatta değil… Kimi için yoğun ve kat kat, kimi için hafif ama kalıcı, kimi içinse ilk lokmada çarpan cinsten. Sen aşkı nasıl yaşıyorsun, nasıl seviyorsun, nasıl bağlanıyorsun? Cevaplar bize aşkının hangi tatlıya benzediğini söylüyor.
Hazırsan başla!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birine aşık olman genelde nasıl olur?
4. Bir ilişkide senin için en önemli şey ne?
5. Aşkta seni en çok ne mutlu eder?
6. Tartışma çıktığında nasıl davranırsın?
7. Sevdiğinde…
8. Aşk senin için daha çok ne demek?
9. Bir ilişkide sıkılman neye bağlıdır?
10. Seni anlatan aşk cümlesi hangisi?
Aşkın Baklava Gibi: Kat Kat, Yoğun ve Emek İster
Aşkın Çikolatalı Sufle Gibi: Yoğun, Tutkulu ve Biraz Tehlikeli
Aşkın Cheesecake Gibi: Dengeli, Modern ve Uyumlu
Aşkın Sütlaç Gibi: Sakin, Güvenli ve Huzur Veren
