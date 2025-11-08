Sevgili İkizler, bugün aşk hayatına dair biraz da olsa karmaşa içinde olacağın bir döneme adım atıyorsun. Ancak bu karmaşanın içinde saklı bir heyecan da seni bekliyor olacak. Daha önce belki de sadece hayallerinde yer verdiğin o özel kişi, bugün yanı başında olabilir. Platonik olarak nitelendirdiğin aşklarının gerçeğe dönüşme ihtimali bu dönemde oldukça yüksek.

Belki de bu Merkür retroda sana uzatılan el, duygularını tamamen altüst edebilir. Ancak burada önemli olan nokta, bu durum karşısında ne kadar duygusal olursan ol, aynı zamanda bilinçli bir karar vermen gerektiğini unutmamalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…