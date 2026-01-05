onedio
Tanesi 7 Bin Liraya Alıcı Buldu! Japonya'da Üretilen Özel Kiraz Rekor Fiyata Satıldı

Tanesi 7 Bin Liraya Alıcı Buldu! Japonya'da Üretilen Özel Kiraz Rekor Fiyata Satıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.01.2026 - 17:38

Japonya'da yılın ilk hasatlarının satıldığı müzayedede yeni rekorlar kırıldı. Japonya'nın kuzeyinde bulunan Yamagata eyaletinde yetiştirilen özel 'Sato Nishiki' kirazları milyonlarca yene yeni alıcılarıyla buluştu. Müzayedede dikkat çeken bir kutu özel kiraz tam 495 bin liraya satılırken müzayede rekoru da kırılmış oldu. Kutudaki tek kirazın yaklaşık 7 bin lira olduğu hesaplandı.

Premium bir meyve olarak tanımlanan bu kiraz türü geçtiğimiz yılın müzayedesinde 426 bin TL'ye alıcı bulmuştu.

Premium bir meyve olarak tanımlanan bu kiraz türü geçtiğimiz yılın müzayedesinde 426 bin TL'ye alıcı bulmuştu.

2026 hasatına ait son ürün ise 495 bin liralık değeriyle kendi rekorunu kırdı. Normalde yaz aylarında olgunlaşan kirazlar Japon çiftçilerin hızlandırma yöntemleriyle kış aylarında olgunlaştırılabiliyor, böylece hasat Ocak ayına kadar çekilebiliyor.

Peki Japonya'da bir statü sembolü olan bu prestijli kirazın özelliği ne?

Peki Japonya'da bir statü sembolü olan bu prestijli kirazın özelliği ne?

Yetiştirme süreci çok zahmetli ve maliyetli olan Sato Nishiki: elle tek tek hasat edilirken bu hassas meyveleri yağmurdan korumak için özel tesisler ve yöntemler kullanılıyor. Doğal polinasyonun olmazsa olmaz olduğu bu kirazların kalitesi ve standart halde tüketiciyle buluşması için için yoğun bakım, emek ve maliyet gerekiyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
