Tanesi 7 Bin Liraya Alıcı Buldu! Japonya'da Üretilen Özel Kiraz Rekor Fiyata Satıldı
Japonya'da yılın ilk hasatlarının satıldığı müzayedede yeni rekorlar kırıldı. Japonya'nın kuzeyinde bulunan Yamagata eyaletinde yetiştirilen özel 'Sato Nishiki' kirazları milyonlarca yene yeni alıcılarıyla buluştu. Müzayedede dikkat çeken bir kutu özel kiraz tam 495 bin liraya satılırken müzayede rekoru da kırılmış oldu. Kutudaki tek kirazın yaklaşık 7 bin lira olduğu hesaplandı.
Premium bir meyve olarak tanımlanan bu kiraz türü geçtiğimiz yılın müzayedesinde 426 bin TL'ye alıcı bulmuştu.
Peki Japonya'da bir statü sembolü olan bu prestijli kirazın özelliği ne?
