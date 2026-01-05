Tanesi 7 Bin Liraya Alıcı Buldu! Japonya'da Üretilen Özel Kiraz Rekor Fiyata Satıldı

Yetiştirme süreci çok zahmetli ve maliyetli olan Sato Nishiki: elle tek tek hasat edilirken bu hassas meyveleri yağmurdan korumak için özel tesisler ve yöntemler kullanılıyor. Doğal polinasyonun olmazsa olmaz olduğu bu kirazların kalitesi ve standart halde tüketiciyle buluşması için için yoğun bakım, emek ve maliyet gerekiyor.