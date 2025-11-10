onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 11 Kasım Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel enerjin adeta bir yıldırım hızında ilerliyor. Sanki bir maraton koşuyor, ama bu sefer ayakların yerine düşüncelerinle. Ancak, Jüpiter’in Yengeç’teki retro hareketi, bu hızını biraz yavaşlatman gerektiğini işaret ediyor. Çünkü bu içsel hız, bedenini yorgun düşürüyor ve enerjini tüketiyor.

Biraz durup nefes almanın zamanı geldi. Uyku düzenini gözden geçir, belki de biraz daha erken yatmayı düşünmelisin. Biliyoruz, gece uyanık kalmak ve düşüncelere dalıp gitmek cazip gelebilir ama erken yatmak, adeta bir mucize yaratıyor. Hem bedenini hem de zihnini yeniliyor, enerjini geri kazandırıyor. Bir diğer önerimiz ise dijital molalar. Teknolojiden arınmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

