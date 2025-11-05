onedio
6 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Kasım Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, zihinsel yüklerinle dolu bir dünyadan sana bir haberimiz var: Artık oyunun kuralları değişiyor. Beynin sürekli çalışan, dur durak bilmeyen çarklarından biraz olsun uzaklaşmanın zamanı geldi. Kalbinin ritmini dinle, onunla birlikte var olmayı dene.

Biliyoruz, hayatın hızına yetişmek zor ama biraz durup nefes almak da hakkın. Gün içinde kendine biraz zaman ayır, belki birkaç dakikalık meditasyonlarla başla. Kendini müziğin ritmine bırak, şifasını hisset. Ya da doğanın kucağına atla, yeşilin tonlarına karış, toprağın kokusunu içine çek. Bu küçük kaçamaklar, sana yeni bir farkındalık getirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
