Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. 11/11 portalı, birçokları için kozmik bir enerji kaynağıdır ve bu enerji bugün aşk hayatında 'yeniden bağlanma' fırsatları ile dolup taşıyor. Eski bir arkadaşından, belki de yıllardır görüşmediğin bir dostundan beklenmedik bir mesaj alabilirsiniz. Bu, belki de bir kahve teklifiyle başlayan sohbet, hiç ummadığın bir şekilde romantik bir flörte dönüşebilir. Bu tür durumları daha önce de gördük; belki de arkadaşlıkla başlayan bir ilişki, derin bir aşka dönüşebilir. Kim bilir, belki de bu, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir fırsattır.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geçmişte yaşadığın sorunları çözme ve birlikte yeni bir başlangıç yapma konusunda son derece uygun bir gün. Belki de bir süredir üzerinde konuşmak istediğin bir konu vardır, belki de birlikte yeni bir adım atmak istersin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…