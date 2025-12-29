onedio
Adana’da Tüm Israrlara Rağmen Tarlasını Müteahhitlere Vermeyen Vatandaş Patates Ekimi Yaptı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 20:32

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş, çevresi çok katlı binalarla sarılı olan tarlasını, müteahhitlerin tüm ısrarlarına rağmen bina yapılması için vermedi. Bu yıl tarlasına patates eken vatandaşa çevre sakinlerinden de destek geldi.

Sarıçam ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, çok katlı binaların arasında kalan patates tarlası dikkat çekti.

Tarla sahibi, tüm ısrarlara rağmen müteahhitlere arsasını bina yapılması için vermedi. Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi. Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek,

“Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun? Bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın.” dedi.

“Tarla sahibi doğrusunu yapmış”

Yakın zamanda yaşanan depremi hatırlatan Ahmet Demir ise şu ifadeleri kullandı:

“Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor ama tüketim ülkesine döndük. Tarla sahibine kimse ‘burayı sat’ diyemez. Halk olarak tüketime alıştığımız için üreten insanlar azınlıkta kalıyor.”

Mahalleli Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alan olarak değerlendirilebileceğini dile getirerek, “Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan yapılabilir. Spor tesisi ve emekliler için dinlenme alanı oluşturulabilir.” dedi.

