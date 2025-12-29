Adana’da Tüm Israrlara Rağmen Tarlasını Müteahhitlere Vermeyen Vatandaş Patates Ekimi Yaptı

Tarla sahibi, tüm ısrarlara rağmen müteahhitlere arsasını bina yapılması için vermedi. Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi. Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek,

“Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun? Bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın.” dedi.