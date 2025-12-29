onedio
Eski Habertürk Yöneticisi Veyis Ateş ile Fenomen Taner Çağlı Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 18:50

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı davada gözaltına alınan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. Mustafa Karataş ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Detaylar geliyor…

Kaynak: Pointer / X

Spikerler ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile birlikte sosyal medya fenomeni Taner Çağlı dün gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

