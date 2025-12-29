Eski Habertürk Yöneticisi Veyis Ateş ile Fenomen Taner Çağlı Tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı davada gözaltına alınan eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı. Mustafa Karataş ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Detaylar geliyor…
Kaynak: Pointer / X
Spikerler ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.
