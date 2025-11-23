Sevgili İkizler, bugün Pazartesi sendromunu bir kenara bırakıp enerjini ve iletişim becerilerini en üst seviyeye çıkarman gerekiyor, hadi toparlan! Zira, Güneş ile Plüton altmışlığı sayesinde, iş konuşmalarında, toplantılarda ve pazarlıklarda etkinliğin ve etkileyiciliğin dorukta olacak. Kelimelerin adeta birer ok gibi hedefine ulaşacak, her söylediğin tam da istediğin etkiyi yaratacak.

İşte tam da bu noktada yeni bir iş modeli, yaratıcı bir fikir veya farklı bir planın tohumlarını atman mümkün. Hafta boyunca bu fikirlerin üzerinde çalışıp somut sonuçlar elde etmek için ideal bir başlangıç noktası oluşturabilirsin. Zihnin hızlı, merakın yüksek ve üretim enerjin güçlü olduğunda, bugünü hareketli ve verimli bir başlangıca çevir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da bugün, daha içten ve akışkan bir iletişim seni bekliyor. Bir süredir sana mesafeli davranan biri varsa, bugün o mesafenin nedenlerini anlayabilir ve aranızdaki buzları çözebilirsin. Bu da yarım kalan bir flörtü ya da heyecanı canlandırabilir... Tabii ilişkin varsa, samimi bir konuşma, gelecekle ilgili yeni bir karar veya içten bir paylaşımın kapılarını aralayabilir. Kalbindeki kıvılcımları yeniden yakacak aşk dolu bugünün tadını çıkarmayı ise unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…