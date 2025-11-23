Sevgili İkizler, bugün senin için biraz daha yavaş ve dingin bir tempo belirlemekte fayda var. Vücudun, hızlı ve hareketli bir ritimden ziyade, daha toprakla bağlantılı, sakin bir hızı tercih ediyor. Eğer gün içinde çok fazla uyarıcıyla karşılaşırsan, içsel bir ağırlık hissi kaplayabilir seni. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte sana bir de öneri: Zihinsel yüklerini küçük adımlara bölebilirsin.

Akşam saatlerine geldiğimizde ise, sıcak ve huzurlu bir ortamın, bedenindeki gerginlikleri ve sıkışmaları katman katman çözeceğini göreceksin. Belki bir fincan sıcak çay, belki sevdiklerinle paylaşılan keyifli bir sohbet, belki de sakin bir müzik eşliğinde okunan bir kitap... Hangisi senin için daha rahatlatıcıysa, onu tercih et ve bedeninin gevşemesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…