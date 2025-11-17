onedio
18 Kasım Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

18 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin için biraz hızlı geçecek gibi görünüyor. Zihnini sürekli meşgul eden düşünceler, sanki bir maraton koşuyormuşçasına hızla akıp gidiyor. Ancak unutma, bedeninin da bu hızlı tempoya ayak uydurabilmesi için daha derin ve ritmik bir nefes alışverişine ihtiyacı var.

Biliyoruz, bazen gün içinde yaşadığın yoğunluk ve stres, nefesini bile unutturabiliyor. Bu nedenle, bugün biraz durup derin bir nefes almayı ihmal etme. Ayrıca bugün, bir parkta, doğanın içinde, ritmik adımlarla yürümek, kafandaki yoğunluğu dağıtmana yardımcı olabilir. Hem bedenini hem de zihnini rahatlatacak bu yürüyüş, günün geri kalanında daha enerjik ve odaklanmış olmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

