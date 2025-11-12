onedio
13 Kasım Perşembe İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
13 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2025 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Kasım Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kalp ve göğüs bölgen biraz hassas olabilir. Belki de yoğun geçen bir haftanın ardından bedenin biraz dinlenmeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu durumda, gününü daha rahat ve huzurlu geçirmen için sana birkaç önerimiz var.

Öncelikle, derin nefes almayı ihmal etme. Biliyoruz ki, hayatın hızına yetişmek bazen zor olabiliyor. Ancak unutma ki, her şeyden önce sağlığına ihtimam göstermeli ve kendine biraz zaman ayırmalısın. İşte tam da burada devreye derin nefesler giriyor. Derin nefes almak, hem bedeninizi hem de zihnini rahatlatır. Bu yüzden, gün içerisinde kendine küçük molalar verin ve bu molaları derin nefes alarak değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

