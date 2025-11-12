Sevgili İkizler, gökyüzünün iki parlak yıldızı Merkür ve Mars'ın eşsiz birlikteliği, iş dünyasında senin için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Uzun süredir kafanın bir köşesinde yer edinmiş, belki de bir türlü hayata geçiremediğin o muhteşem projenin tohumlarını sessizce ekmeye başladığın bu dönemde, belki de hiç kimse bu küçük adımlarını fark etmiyor olabilir. Ancak unutma, bu sessiz çabaların, ilerleyen zamanlarda seni zirveye taşıyacak büyük bir fark yaratacak.

Enerjini stratejik bir şekilde kullanmayı başarırsan, rakiplerini geride bırakıp kariyerinde yeni bir seviyeye çıkabileceğin bu dönemde, finansal konular ve belki de gizli kalmış iş birlikleri ön plana çıkıyor. Belki de biriyle gizli bir anlaşma yapma veya belirli bir plan oluşturma fırsatı yakalayabilirsin. Merkür'ün keskin zekası ile Mars'ın cesaretini birleştirdiğinde, perde arkasında bile olsa etkileyici sonuçlar elde edeceğini biliyorsun. İşte bu yüzden, bu dönemde kendi sırlarını koruman ve doğru hamleler yapman çok önemli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…