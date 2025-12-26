onedio
Airfryer'da Patates Röşti ve Cevizli Elma Dolması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 19:01

Dışı çıtır, içi yumuşak bir başlangıç ve ardından tarçınlı, cevizli, nostaljik bir tatlı… Az ama öz bir menü. Hem akşamüstü kaçamağına hem de hafif bir akşam sofrasına çok yakışacak! 🤤

Patates Röşti ve Cevizli Elma Dolması Nasıl Yapılır?

Cevizli Elma Dolması 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ceviz (doğranmış) 

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 paket vanilin

  • 2 adet kırmızı elma 

  • 1 adet limonun suyu 

Yapılışı:

1. Bir kasede doğranmış ceviz, toz şeker, tarçın ve vanilini karıştırın.

2. Elmaların dışını soyun, orta kısmındaki çekirdekleri çıkarıp oyuk açın. Elmaları limonla ovun.

3. Hazırladığınız cevizli karışımı elmalara doldurun. 170 derecede 20 dakika pişirin. Dilerseniz vanilyalı dondurmayla servis edin.

Patates Röşti

Malzemeler:

  • 3 adet rendelenmiş patates (yarı haşlanmış)

  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Rendelenmiş patatesleri tereyağı, tuz ve karabiberle karıştırın, güveç haznesine yerleştirip üzerine bastırın.

2. 180 derecede 25 dakika pişirip sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

