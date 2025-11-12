Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde oldukça etkileyici bir manzara var. İletişim gezegeni Merkür ile savaşçı gezegen Mars'ın birleşmesi, kalbinde adeta bir gizem rüzgarı estiriyor. Bu rüzgar, belki de uzun zamandır kalbinin derinliklerinde sakladığın, dile getiremediğin duyguları ortaya çıkarıyor. Bu duyguları açığa çıkarmak için daha iyi bir zaman olamazdı, değil mi?

Şimdi tatlı bir mesaj, romantik bir bakış bile kalbini alevlendirebilir... Belki de bu, uzun zamandır beklediğin o andır! İşte tüm bu duyguları açığa çıkarmak için ateşi yakmalısın. Hadi artık harekete geç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…