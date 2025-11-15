onedio
İkizler Burcu
16 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Kasım Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün özel bir gün olacak. Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kusursuz üçgen, adeta bir iç huzur yolculuğuna çıkarıyor seni. Kendini bir süredir stresin pençesinde hissediyorsan, bugün bu duygulardan kurtulup tüm enerjini yeniden toplama fırsatın var.

Tabii bu noktada iş hayatı, aile, arkadaşlar veya belki de sadece hayatın genel karmaşası... Hepsinin üzerinde biriktirdiği stresin etkilerini bedeninde hissediyor olabilirsin. Ancak bugün, tüm bu yüklerden kurtulma zamanı. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve stresini dışarıya ver. Özellikle omurga ve diz bölgelerine ekstra özen göstermen gerektiğini de aklının bir köşesine yaz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
