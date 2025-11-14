onedio
15 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
14.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Kasım Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel enerjin tavan yapmış durumda, sanki bir enerji deposu gibisin. Ancak Ay ve Neptün arasındaki karşıtlık, bu enerjiyi tam anlamıyla kullanmanı engelleyebilir. Konsantrasyonun bir deniz dalgası gibi inişler çıkışlar yaşayabilir. Bu durumda ne yapmalı, nasıl hareket etmeli diye düşünüyorsan, işte birkaç öneri.

Öncelikle, kafein tüketimini biraz olsun azaltmayı düşünebilirsin. Evet, belki de kahvesiz bir gün düşünmek bile zor ama bugün için bu durumu göz önünde bulundurmanda fayda var. Ayrıca, sıvı dengene ekstra özen göstermen gerekiyor. Bol bol su içmeyi ihmal etme, vücudunun ihtiyaç duyduğu sıvıyı almasına yardımcı ol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

