Sevgili İkizler, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Ay ve Neptün'ün karşıtlığı, duygusal dalgalarını yükseltebilir ve bu da hayal kırıklıklarının biraz daha belirginleşmesine sebep olabilir. Belki de partnerinle bazı hassas konular üzerinde fikir ayrılıkları yaşayabilir, anlaşmakta zorlanabilirsin. Ancak unutma ki her zaman olduğu gibi sakinlik ve açık bir yaklaşım, bu tür durumları aşmanda en büyük yardımcın olacaktır. Aşkını canlı tutmak için bu yaklaşımı benimsemekten çekinme.

Eğer bekar isen, bugün seni beklenmedik bir karşılaşma da bekliyor olabilir. Belki de hayatının aşkı ile karşılaşabilirsin. Ancak unutma ki aşk acele etmez. Duygularını hemen açığa vurmak yerine, yavaş yavaş çözümlemeyi tercih et! Aşk adım adım ilerlemeyi ve tadını çıkarmayı sever. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…