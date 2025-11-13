Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik hissedebilirsin. Birinin, belki de partnerinin veya yeni bir flörtünün, karmaşık düşüncelerini çözmeye çalıştığını fark edebilirsin. Ama hızlı düşünme yeteneğini ve karmaşık düşüncelerini herkes takip edemeyebilir, biliyorsun değil mi? İşte bu yüzden biraz ona karşı anlayışlı olman gerekebilir.

Zira, karşındaki kişi hızına ayak uyduramasa da kalbinden geçenleri anlamaya, ne düşündüğünü çözümlemeye ve seni daha iyi tanımaya niyetli olması mutlu olmanı sağlayabilir. Bu durumda, sabırlı olmayı ve ona zaman tanımayı dene deriz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…