Sevgili Koç, bugün aşk hayatında bir şeylerin değiştiğini hissetmeye başlayabilirsin. Kalbinde ufak bir kıvılcımın doğduğunu ve bu durumun seni biraz kararsız bıraktını fark edebilirsin. Bu kıvılcımı büyüterek aşk ateşini alevlendirmek mi, yoksa bu kıvılcımı saklayıp içinde tutmak mı istediğin konusunda biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin.

Böyle durumlarda genellikle aklın ve mantığın devreye girer ve seni yönlendirmeye çalışır. Ancak unutma ki, aklın bazen biraz fazla yüksek sesle konuşabilir ve bu durum kalbinin sesini bastırabilir. Kalbinin sesini dinlemek ve ona göre hareket etmek, bu tip durumlarda genellikle daha doğru bir seçenek olur. Aşk konusunda bir adım atmayı düşünüyorsan, belki de biraz akışa bırakmayı denemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…