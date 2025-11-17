onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Kasım Salı İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
18 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
17.11.2025 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 

18 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında zihinsel yakınlık ön plana çıkıyor. Belki de gözünde tüten bir flörtün var ve onunla daha derin bir ilişkiye yelken açmak istiyorsun. İşte bugün, bu ilişkiyi bir adım öteye taşıyacak o samimi ve içten konuşmayı yapma fırsatın olabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün ona odaklanman gerekebilir. Partnerin belki de senin tarafından anlaşılmaya, hislerinin ve düşüncelerinin paylaşılmaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu yüzden bugün, ona kulak ver, hislerini paylaşmasına izin ver ve onu anladığını hissettir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

