Sevgili İkizler, aşk hayatında bugün sana bir sürpriz hazırlanmış gibi görünüyor. Daha sıcak, daha samimi ve daha akıcı bir iletişim seni bekliyor. Belki de bir süredir sana karşı biraz soğuk davranan o özel kişi, bugün buzları eritmeye karar vermiş olabilir. Onun neden bu kadar mesafeli olduğunu anlamak, belki de aranızdaki soğuk savaşı sonlandırmak için bir fırsat olabilir. Tabii bu yarım kalan bir flörtün tekrar canlanmasına ya da belki de bir heyecanın yeniden alevlenmesine de yol açabilir...

Tabii gökyüzü aşka değerken, eğer bir ilişkin varsa, samimi bir konuşma yapma, gelecekle ilgili yeni bir karar almak ya da içten bir paylaşım yapma fırsatı da bulabilirsin. Bu, belki de aranızdaki bağı daha da güçlendirecek, belki de kalbindeki kıvılcımları yeniden yakacak bir gündür. Aşk dolu bu günde, her anın tadını çıkarmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…