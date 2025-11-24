Sevgili İkizler, bugün senin günün olacak! Merkür ile Venüs'ün kavuşumu, iletişim trafiğini tamamen senin lehine çevirecek. İş yerinde fikirlerin adeta bir nehir gibi akacak ve her toplantıda, tüm gözler üzerinde olacak. Tam da bu sırada analitik zekanı estetik bir ifadeyle birleştirerek, çözülmez gibi görünen konularda başarı elde edeceksin.

İşte bu enerji, kariyer planlarında da cesur bir hamle yapmanı sağlıyor. Yakın çevrenden gelecek bir destek, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir iş fırsatına seni yönlendirebilir. Sözleşmeler, anlaşmalar, yazılı işler bugün senin için adeta bir çocuk oyuncağına dönüşüyor. Gökyüzündeki güçlü kavuşumu zihnini berraklaştırırken, aynı zamanda çevrende sıcacık bir atmosfer yaratıyor. Bu fırsatı kullan!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumu seni tatlı bir tesadüfle karşılaştırabilir. Belki yolda, belki bir mesajda, belki sosyal medyada, belki de bir bakışın içinde bile bir uyum hissedeceksin. Kalbini hızlandıran biri karşına çıkabilir ve bu kez sadece merak değil, açık bir heyecan da duyabilirsin ona! Seni kararsızlıklardan ve ikilemlerden kurtaracak bu heyecan sayesinde, toksik ilişkinin ruhundaki izlerinden arınabilirsin. Hadi aşka uçsana... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…