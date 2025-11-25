Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça parlak bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, zihnini adeta bir elmas gibi parlatıyor ve iletişim becerilerini tüm ihtişamıyla sergilemeni sağlıyor. Özellikle iş toplantılarında ya da içerik oluşturma süreçlerinde kelimelerini öyle bir kullanıyorsun ki, adeta etrafına ışık saçıyorsun. İnsanları büyüleyecek kelimeleri özenle seçerken, iyi bir konuşmacı olduğunu da unutma. Hitabetine ve ikna kabiliyetine odaklan.

Tabii bu güçlü üçgeninin, iletişim becerilerini kuvvetlendirmesi ile kariyer hayatına yansıyan bir etkisi daha var: İş ağının güçlenmesi. Bugün kuracağın yeni bir bağlantı, 'Doğru yerde doğru kişi' enerjisiyle önünü açabilir. Sana kıymetli bir yükselme imkanı sunabilir ve mali destek vererek hobilerini kazanca dönüştürmeni destekleyebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ile Jüpiter üçgeni bugün sana heyecan dolu bir akış vadediyor. Eğer hayatında henüz biri yoksa, arzularına kapılıp flörtleşme enerjisi ile dolabilirsin. Bu süreçte iletişimdeki tatlı kıvraklığın sayesinde karşı tarafı etkileyebilirsin. Ancak kolay etkilenebilir olmamaya dikkat etmelisin. Zira beklediğinden daha sıcak bir tona bürünen bir görüşme seni kendine çekebilir. Oysa, gerçek aşkın zamana ihtiyacı olabilir, dikkatli ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…