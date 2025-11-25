onedio
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Kasım Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün enerjinin zirvede olduğu bir gün olacak. Zihnin, yaratıcı fikirlerle dolup taşarken, bedenin bu hızlı tempoya ayak uydurmakta biraz zorlanabilir. Omuz ve boyun bölgen hafif bir gerginlik hissi yaşayabilirsin, bu da enerjini biraz düşürebilir. Ama merak etme, bu durumu hızlıca çözebilirsin. Özellikle kısa yürüyüşler, nefes odaklı meditasyonlar ve rahatlatıcı ritüeller, enerjini yeniden dengelemene yardımcı olabilir.

Biraz da farklılık yaratmak için ise günün ortasında küçük bir mola ver ve gözlerini kapat. Sadece 3 dakika boyunca nefesini izle ve zihnin tazelenecek. Bu küçük meditasyon seansı, tüm dikkatini nefesine odaklamana ve zihnin hızını yavaşlatmana yardımcı olacak. Bu sayede, hem enerjin yerine gelecek hem de yeni fikirlerle dolu zihnin daha rahat bir şekilde çalışabilecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

