Sevgili İkizler, enerjinin tavan yaptığı bir Cumartesi gününe başlıyoruz! Zihnin adeta bir fikir fabrikası gibi çalışıyor. Planlar, alternatifler ve yaratıcı fikirlerle dolu bir beyinle, iş hayatında yeni bir yol keşfedebilir ya da düzenlemeler yaparak kendini rahat hissedebilirsin. Bugün düşündüklerini bir kenara not etmek, ileride işlerini kolaylaştıracak bir adım olabilir.

Ayrıca bugün, iletişim konusunda şansın oldukça yüksek. Küçük bir sohbet bile iş veya finansal anlamda yeni bir kapı açabilir. Hafta sonu modunda olman ise sana gelen fırsatları görmezden gelmene neden olmasın. Beklenmedik bir fırsat, gününü tamamen değiştirebilir.

Peki ya aşk? Aşk konusunda da bugün oldukça enerjiksin. Telefonun susmayabilir, mesajlar artabilir, sosyal ortamlarda gözler üzerinde olabilir. Flört etme enerjinin zirvede olduğu bugün, bekar bir İkizler için yeni bir aşkın kapısını aralayabilir. Bir davette ya da dışarıda hiç beklemediğin biriyle başlayan küçük bir sohbet, büyük bir meraka dönüşebilir. Tabii eğer bir partnerin varsa, bugün birlikte geçireceğiniz hareketli, eğlenceli ve bol kahkahalı bir gün, sizi birbirinize daha da yaklaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…